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114會考英文／漫畫入題、The IKEA Effect效應 考生：題型活潑生動

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國中會考第二天結束。記者郭韋綺／攝影
國中會考第二天結束。記者郭韋綺／攝影

國中會考第二天，英語閱讀考完，考生認為難度適中、偏簡單，比模擬考簡單，常精熟課本，實際考試時細心答題，應可拿高分，內容有漫畫以復活島為背景，探討環境永續議題，還有時下最夯The IKEA Effect效應，傳遞敝叟自珍概念，活潑生動。

五福國中朱冠達說，印象最深是一篇漫畫以復活島為背景，內容描述有一群人抵達復活節島。島上物資豐富，時間一久，島上的人們為了展現自己堅強的戰爭實力，就開始大量製作石頭雕像，但也因為需要運送大量的石頭雕像，島上開始大量砍伐樹木，最後導致森林枯竭，資源匱乏，最後人類滅絕。

這是時事題，強調永續發展的概念，近年聯合國永續發展目標SDGs提出17向目標，環境議題入英語考科，增加國際觀，也很有意義。

李竑毅說，今年英語科The IKEA Effect效應，就是敝叟自珍的概念，題目內容是透過逛IKEA，自己選購並DIY完成各式家具，比起直接買現成的家具，內心會感到更加愉悅，覺得更有意義，會更加珍惜，學生覺得這一題非常有意義。

何沛融說，印象有一個城市發行交通卡，依據地點遠近、平日假日、天數不同，可以有不同的搭配，每個人可以依據自己行程所需，選購一個最適合自己的最優惠組合，類似悠遊卡發行的「北北基好玩卡」，一卡通發行的「打狗TaKao逛逛套票」的概念，學生覺得很有趣，很生活化，彷彿感受到，開始著手規劃國中畢業後的國內外旅遊行程般的快樂。

考生蔡坤廷說，填空題有趣也溫馨，有一題說到小孩自從看了母親孕育生產影片後，覺得母愛偉大，生日才是母難日，不該收受母親送生日禮物，反而應該親手製作禮物，以表達對母親的感謝。

於是他試著學烤餅乾，當作禮物送給母親，那一次餅乾烤得很難吃，母親卻格外喜歡及感動，至此之後，小孩決定每年生日親手製作禮物，送給自己最親愛的母親。

鳳西國中考生李威佐說，這次英語43題，單選題目包含時態、主被動等考題，算滿簡單，單字不會太艱深，題組閱讀雖有部分專有名詞，反覆多看幾遍很快就能融入情境。考生宋品萱說，這次題型中規中矩，和平常做的練習題型差不多，在答題上會比較有把握。

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國中會考第二天結束。記者郭韋綺／攝影
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114會考 IKEA 國中教育會考 英語科

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