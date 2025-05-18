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114會考英文／融入國際事件！閱讀測驗從文章找答案 考生：著重單字量

中央社／ 新竹市18日電
114年國中教育會考今天結束。記者潘俊宏／攝影
114年國中教育會考今天結束。記者潘俊宏／攝影

國中教育會考進入第2天，英語閱讀於上午考畢。有新竹市考生說，文法考題比例較少，克漏字題目變多，閱讀測驗還提到英國罷工事件，感覺整體較著重英文單字量。

國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節。

新竹市富禮國中林姓考生說，此次英文閱讀題型分為單題及題組，大部分在考單字，考文法題目較少一些，認為只要單字背得夠多，就不會太難作答。

富禮國中蔡姓考生說，閱讀測驗雖須花時間理解內容，但整體來說不算太難，甚至可從文章中找到答案，作答時間也充裕。

今年考題融入國際議題，三民國中徐姓考生表示，閱讀測驗文章寫到英國勞工罷工、要求加薪等事件，除考驗閱讀能力，也能藉此認識國際事件。

114會考 國中教育會考

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