114會考英文／和之前不一樣！閱讀測驗時事題變少 考生認：中間偏易
今天國中會考第2堂考英文（閱讀），北市不少考生認為雖然閱測、克漏字題目變多，但整體題目不難，包含英國罷工、IKEA都有入題，但有考生認為，時事題比過去少很多，整體而言比模考簡單。
中正國中徐姓考生指出，這次題目蠻簡單，但有一題閱測有講到英國罷工，但整體而言時事題偏少，實際做完題目花費約40分鐘，大約有時間檢查兩三遍，難易度與歷屆相比差不多，不會太難；李姓考生說，克漏字、閱測都有變多，但整體來說題目不會太長，都在5分鐘內就能讀完，時事題也變少，與過去比較不一樣。
張姓考生說，克漏字有明顯增加但難度有降低不會太難，班上也有考生提早考完交卷，自己寫下來很順，大約只有一兩題有不確定，但因為時間充裕回過頭還可以再檢查一次，所以認為偏簡單。
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