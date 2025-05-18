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114會考英文／文法題幹短不難 閱讀考漫畫題…考生開心喊有趣
今天國中會考第2堂考英文（閱讀），中投考區部分考生都認為題目簡單，文法題不難，克漏字偏易，題目著重閱讀理解能力，有多題和時事有關，包含ikea效應、公園進場買票等，題目生活化，命題靈活，不少考生寫的很開心。
第2堂考英文，學生普遍反應題目不難。蕭姓學生表示，今年文法題跟往年比差不多，但是題幹短，文法都考基本觀念，難度不難，克漏字也偏簡單，不過閱讀題組的題幹都超過半面，著重閱讀理解能力。
葉姓學生表示，英語難度中間偏易，其中閱讀題出現漫畫題，光漫畫就占了一頁半，考復活節島用樹幹運摩艾石像，但最後樹都砍完，島上人民難以生存，傳達愛惜樹木的概念，命題很有趣。
謝姓學生說，英文考題很活潑，也融入生活，有1題是考城市公園進場要買票，但公園不同區域，且不同時段有不同票價，除了要看懂題目，還要看懂票價表格才能解題。
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