快訊

花蓮廂型車上午衝入知名早午餐店 10多人受傷

阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片

誰殺了全國第一的桃園埤塘風景？安全與美學都輸掉

聽新聞
0:00 / 0:00

114會考英文／文法題幹短不難 閱讀考漫畫題…考生開心喊有趣

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
今天國中會考第2堂考英文（閱讀），中投考區部分考生都認為題目簡單，不少考生寫的很開心。記者余采瀅／攝影
今天國中會考第2堂考英文（閱讀），中投考區部分考生都認為題目簡單，不少考生寫的很開心。記者余采瀅／攝影

今天國中會考第2堂考英文（閱讀），中投考區部分考生都認為題目簡單，文法題不難，克漏字偏易，題目著重閱讀理解能力，有多題和時事有關，包含ikea效應、公園進場買票等，題目生活化，命題靈活，不少考生寫的很開心。

第2堂考英文，學生普遍反應題目不難。蕭姓學生表示，今年文法題跟往年比差不多，但是題幹短，文法都考基本觀念，難度不難，克漏字也偏簡單，不過閱讀題組的題幹都超過半面，著重閱讀理解能力。

葉姓學生表示，英語難度中間偏易，其中閱讀題出現漫畫題，光漫畫就占了一頁半，考復活節島用樹幹運摩艾石像，但最後樹都砍完，島上人民難以生存，傳達愛惜樹木的概念，命題很有趣。

謝姓學生說，英文考題很活潑，也融入生活，有1題是考城市公園進場要買票，但公園不同區域，且不同時段有不同票價，除了要看懂題目，還要看懂票價表格才能解題。

編輯推薦

114會考 國中教育會考

延伸閱讀

114會考／170試務人員今中午出闈 心測中心將說明試題特色

114會考自然／生活應用題多 端午節立蛋也入題！考生：較去年簡單

114會考自然／素養題多、題幹長 生物有陷阱！多數考生稱「比模擬考簡單」

114會考／國中會考第二天登場 6月6日寄發成績單

相關新聞

114會考／國中會考第二天考3科 下午2時公布試題、答案

今天國中會考第二天，一共考3科，上午8時30考自然科，上午10時30分考英語閱讀，接著中午12時05分考英語聽力。

114會考英文／文法題幹短不難 閱讀考漫畫題…考生開心喊有趣

今天國中會考第2堂考英文（閱讀），中投考區部分考生都認為題目簡單，文法題不難，克漏字偏易，題目著重閱讀理解能力，有多題和...

阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片

114年國中會考正在進行中，考生們已於昨日（17日）結束了社會、數學、國文及寫作測驗。有考生昨天發文表示，在考社會科的時候，因為先前看過Youtuber阿滴、HOOK的影片，沒想到竟意外「躺分」，更直呼很多知識都是平時看影片、漫畫學來的，「比抱著課本硬背猜題還有用！」

114會考自然／任天堂Switch入題！難度中間偏易 考生怨：敘述落落長

國中會考第二天，第一節自然科，考題50題，均單選題。考生說今年自然科基礎題很多，比起模起考題目相對簡單「有點傻眼，一時反...

114會考自然／圖表題多…考題有陷阱 考生：差點被騙失分

國中會考自然科今天上午登場，中部考生多認為今年考題難易適中，考生表示，今年圖表題多，只要觀念對，並理解圖表就可以解題；另...

不斷更新／114年國中教育會考 5科完整試題與解答

114年國中教育會考於5月17（六）及18（日）登場，首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。