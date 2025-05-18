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114會考／170試務人員今中午出闈 心測中心將說明試題特色

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
114年國中教育會考今天最後一科英語考試結束後，由教育部長鄭英耀到國家教育研究院台中院區，國中教育會考印卷闈場啟闈。記者游振昇／攝影
114年國中教育會考今天最後一科英語考試結束後，由教育部長鄭英耀到國家教育研究院台中院區，國中教育會考印卷闈場啟闈。記者游振昇／攝影

國中教育會考今天最後一科英語考試結束後，中午將由教育部長鄭英耀到國家教育研究院台中院區，國中教育會考印卷闈場啟闈，170位試務工作人員被「關」14天後將出關，鄭英耀慰勞他們的辛勞，台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主任委員陳柏熹將說明今年整體試題特色，及自然科、英語科教師分析試題。

114年國中教育會考昨天和今天考試，170位試務工作人員本月5日在國家教育研究院台中院區入闈，為17萬5000名考生命題，教育部次長張廖萬堅入闈當天說，試務人員14天將與世隔絕很辛苦。

170位試務工作人員在台中市豐原區的闈場，帶著行李依序唱名入闈場，教育部次長張廖萬堅、全國試務會主委陳柏熹、師範大學副校長宋曜廷等人在門口揮手感謝試務人員，最後由張廖萬堅和陳柏熹關門、掛鎖和貼封條；今天中午再由部長鄭英耀等人撕開封條，迎接170位試務工作人員出闈。

114會考 國中教育會考

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