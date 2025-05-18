114會考自然／任天堂Switch入題！難度中間偏易 考生怨：敘述落落長

國中會考第二天，第一節自然科，考題50題，均單選題。考生說今年自然科基礎題很多，比起模起考題目相對簡單「有點傻眼，一時反應不過來」，還有考生反映題組字太多「跟數學一樣」，敘述落落長，要仔細耐心讀完，作答才會正確，自然科A的分數標準會拉高。

三民國中考生謝沅修說，自然科題目偏簡單，但43題以後是題組，字太多，其中第47題問了快一整頁，主要考理化力學概念，題目提到磅秤和綠色蒜頭的實驗，還有圖表，必須先拆解圖表，不然會被誤導，算陷阱題，非常考驗細心度。

考生葉奉和說，自然科考題偏生活化，有一題是拿新聞事件中的任天堂Switch遊戲卡匣加了「苯甲地那銨」化學物質，應把卡匣放在幼兒拿不到的地方，避免誤食，求出百萬分點濃度，這題很貼近時事。

許育瑋說，最後一題月亮繞地球半圈，地球自轉幾圈，答案選項看了很好笑了，因為太荒謬，很快確定不是答案，但如果熟悉度夠很好作答，不過他忍不住抱怨題組敘述太長了，都搞不清楚考語文能力？還是考自然？

鳳西國中考生賴靖偉說，還有一題古董顯微鏡，針對古董顯微鏡構造描述。請比較古董顯微鏡和現代顯微鏡，哪一個構造的功能差異最大，還好以前上過顯微鏡的實際操作，很好寫。

蘇羿蓁說，印象較深是鋅銅電池的鋅和銅片面積大小，和影響電壓、電流、電功率的差異，這題字很多，寫起來有點麻煩，必須要一個一個選項核對，才能找出正確答案。

國中會考第二天。記者郭韋綺／攝影

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