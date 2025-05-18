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114會考自然／生活應用題多 端午節立蛋也入題！考生：較去年簡單

中央社／ 新竹市18日電
國中教育會考18日進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。圖為台北內湖高中考場，考生上午在教室外複習，做最後衝刺。中央社
國中教育會考18日進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。圖為台北內湖高中考場，考生上午在教室外複習，做最後衝刺。中央社

國中教育會考進入第2天，自然科於上午考畢。有新竹市考生認為，這次試題中有許多閱讀題，須花時間理解，大部分屬於生活應用題，較去年會考簡單，難易度為「中偏易」。

國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節。

在新竹女中應考的新竹市三民國中陳姓學生向中央社記者表示，考題有許多閱讀題，考驗學生理解力，若學校所教都懂的話，應可從容作答，感覺上整體難易度比去年簡單。

盧姓考生說，題目中考蒜頭在不同環境等變因下如何變綠，還有在端午節與耶誕節「立蛋」會有何不同結果，許多是生活常識題；另外，計算題也不會太複雜。

曾姓考生表示，與過去做過的考古題、模擬考相比，今年會考自然科難易度屬「中偏易」，作答時間充裕，有信心拿到好成績。

114會考 國中教育會考

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