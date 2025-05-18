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阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片

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阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片

聯合新聞網／ 綜合報導
國中會考今天進入第二天，考生們一早依序進入考場。記者潘俊宏／攝影
國中會考今天進入第二天，考生們一早依序進入考場。記者潘俊宏／攝影

114年國中會考正在進行中，考生們已於昨日（17日）結束了社會、數學、國文及寫作測驗。有考生昨天發文表示，在考社會科的時候，因為先前看過Youtuber阿滴、HOOK的影片，沒想到竟意外「躺分」，更直呼很多知識都是平時看影片、漫畫學來的，「比抱著課本硬背猜題還有用！」

有考生昨考完社會科後，在threads發文表示，這次考題出現有關墨西哥的古文明特色，幸好之前看過阿滴的影片，「社會科玉米之神，那題直接躺拿2分，發文感謝阿滴」；另外也有網友說，這次會考考了HOOK三年前在料理史王講過的古墨西哥阿茲特克文化，「而且整整三題都是，好感動，謝謝HOOK，天使保佑！」

貼文曝光後，網友也紛紛留言表示，「我記得有一次國中社會科模擬考，全班只有我對苗族情人節3月3日這題，但其實是我前幾天玩手遊學到的，超莫名奇妙」、「高中因為買面膜知道了保加利亞玫瑰，上課回答的時候，地理老師還很驚訝，怎麼連這個都有人知道」、「今天看到一張動物照片，我馬上認出是㺢㹢狓，這個動物我居然是從進擊的巨人學來的」、「世界歷史靠《刺客教條》考試」。

114年國中教育會考於5月17（六）及18（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計17萬5247人，與去年報名的19萬2127人相比，減少約1.7萬人，再創歷史新低。首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

台灣師範大學心測中心將在18日考後公布答案，正確答案以國中教育會考網站公布為準。

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由 @isabellathatgirll 發佈
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114會考 國中教育會考

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