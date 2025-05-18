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114會考自然／素養題多、題幹長 生物有陷阱！多數考生稱「比模擬考簡單」
國中教育會考進入第二天上午第一科考自然，多數考生認為題目比模擬考簡單，但素養題偏多題幹較長，但整體而言不會到太難，但有一些陷阱題需仔細作答。
國中教育本周末登場，今天進入考自然、英文（閱測及聽力測驗），早上先考自然科，北市教育局統計，應到考生為2萬0202人，實際考試者1萬9599人，缺考603人，到考率97.02%。
劉姓考生表示，相比模擬考內容簡單許多，時事題也不多，主要是題目上有些題幹較長需要花時間閱讀，但整體而言比模擬考簡單，整個試卷作答完還可以再檢查一次；王姓考生則認為，題組偏多，雖然閱讀較花時間但整體而言不會太難，只要把題幹讀懂，基本上還是可以作答。
中正國中一名考生表示，相較於理化，生物科雖然不難但很多題目有暗藏陷阱，例如實驗題顯微鏡的使用觀察等，不過整體難易度與歷屆差不多，做起來還算順手，不會說一題卡關很久。
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