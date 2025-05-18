114會考自然／圖表題多…考題有陷阱 考生：差點被騙失分

國中會考自然科今天上午登場，中部考生多認為今年考題難易適中，考生表示，今年圖表題多，只要觀念對，並理解圖表就可以解題；另名考生說，孔雀魚繁殖與綠蒜頭入題，有一些考題有陷阱，他就差點被騙失分。

114年國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。

謝姓學生表示，今年有不少考題有陷阱，其中一題考細胞分裂觀念，但選項出現種子萌芽，選答容易被誤導；另一題則考物理的液化氫能量相同，比較質量與體積，必須看懂並理解圖表才可解題，「我就一度被騙選錯答案，差點失分」。

蕭姓學生說，今年孔雀魚繁殖入題，考生物的基因遺傳觀念，要判斷基因顯性與隱性，這題中等偏難；另印象最深的題組是如何製成綠蒜頭，考酸鹼值與溫度對蒜頭變色的影響。

葉姓學生提到，今年題目不用複雜計算，但是圖表題多，只要觀念對，理解圖表就可以解題。

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