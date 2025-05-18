快訊

花蓮女老師陳屍宿舍 疑凶手留9字訊息揭死訊

世壯運／「恰恰」彭政閔名字誤植林郁婷 轉播單位出包道歉

萬年不升等／升等年限壓力爆棚 學者：別開太多戰線

聽新聞
0:00 / 0:00

114會考自然／圖表題多…考題有陷阱 考生：差點被騙失分

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國中會考自然科今天上午登場，中部考生多認為今年考題難易適中。記者余采瀅／攝影
國中會考自然科今天上午登場，中部考生多認為今年考題難易適中。記者余采瀅／攝影

國中會考自然科今天上午登場，中部考生多認為今年考題難易適中，考生表示，今年圖表題多，只要觀念對，並理解圖表就可以解題；另名考生說，孔雀魚繁殖與綠蒜頭入題，有一些考題有陷阱，他就差點被騙失分。

114年國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。

謝姓學生表示，今年有不少考題有陷阱，其中一題考細胞分裂觀念，但選項出現種子萌芽，選答容易被誤導；另一題則考物理的液化氫能量相同，比較質量與體積，必須看懂並理解圖表才可解題，「我就一度被騙選錯答案，差點失分」。

蕭姓學生說，今年孔雀魚繁殖入題，考生物的基因遺傳觀念，要判斷基因顯性與隱性，這題中等偏難；另印象最深的題組是如何製成綠蒜頭，考酸鹼值與溫度對蒜頭變色的影響。

葉姓學生提到，今年題目不用複雜計算，但是圖表題多，只要觀念對，理解圖表就可以解題。

編輯推薦

114會考 國中教育會考

延伸閱讀

114會考／國中會考第二天登場 6月6日寄發成績單

不斷更新／114年國中教育會考 5科完整試題與解答

114會考／NG行為要注意！台南首日13件疑似違規 提前翻閱、文具不符規定都不行

114會考國文／一票考生見文言文喊難 師詳解考題「不燒腦」：難易適中、具鑑別度

相關新聞

114會考／國中會考第二天考3科 下午2時公布試題、答案

今天國中會考第二天，一共考3科，上午8時30考自然科，上午10時30分考英語閱讀，接著中午12時05分考英語聽力。

114會考自然／圖表題多…考題有陷阱 考生：差點被騙失分

國中會考自然科今天上午登場，中部考生多認為今年考題難易適中，考生表示，今年圖表題多，只要觀念對，並理解圖表就可以解題；另...

114會考自然／素養題多、題幹長 生物有陷阱！多數考生稱「比模擬考簡單」

國中教育會考進入第二天上午第一科考自然，多數考生認為題目比模擬考簡單，但素養題偏多題幹較長，但整體而言不會到太難，但有一...

不斷更新／114年國中教育會考 5科完整試題與解答

114年國中教育會考於5月17（六）及18（日）登場，首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

114會考／國中會考第二天登場 6月6日寄發成績單

國中教育會考今天進入第二天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節。教育部預計下午公布試題本及參考答案，成績單則於6月6日寄...

國中會考寫作「2隻倉鼠」 老師：好寫但難高分

國中會考昨登場，今年總計十七萬五二四七人報考，首日四科到考率都超過九成八。今年寫作測驗再度出現圖片情境題，以兩隻像倉鼠的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。