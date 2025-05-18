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114國中教育會考社會科 完整試題及全部答案

聯合報／ 記者李芯許維寧陳宛茜馮靖惠董俞佳／台北即時報導
國中會考落幕。記者潘俊宏／攝影
國中會考落幕。記者潘俊宏／攝影

114年國中教育會考18日結束，台灣師範大學心測中心在考後公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公布為準。

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
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圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
圖／心測中心提供

圖／心測中心提供
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114會考 國中教育會考 社會科

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