快訊

汪小菲二度結婚！網發現1點「與14年前大S婚禮」情況一樣

川普轟Walmart拿關稅藉口漲價！嗆「應與中國喬好由誰吞下關稅」

花蓮某國中女老師疑遭勒斃 下半身衣褲被褪下陳屍住處

114會考／國中會考第二天 教育部預計下午公布試題及參考答案

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國中會考今天進入第二天，考生們一早依序進入考場。記者潘俊宏／攝影
國中會考今天進入第二天，考生們一早依序進入考場。記者潘俊宏／攝影

國中會考今天進入第二天，上午考自然及英語閱讀，接著中午考英聽，教育部預計下午公布試題及參考答案，成績單將在6月6日寄發。

今天天氣上午晴朗，但午後雷陣雨機率高，一早學校內就有許多學校的考生應援團為進入考場的學生加油，家長們也提早帶考生到有冷氣的室內休息區內做最後衝刺。全國試務委員會呼籲考生記得帶准考證、依照試場規則應試。

編輯推薦

國中會考今天進入第二天，許多學校準備有冷氣的室內休息區讓考生做最後衝刺。記者潘俊宏／攝影
國中會考今天進入第二天，許多學校準備有冷氣的室內休息區讓考生做最後衝刺。記者潘俊宏／攝影
國中會考今天進入第二天，考生們一早依序進入考場。記者潘俊宏／攝影
國中會考今天進入第二天，考生們一早依序進入考場。記者潘俊宏／攝影
國中會考今天進入第二天，許多學校考生應援團在校門口為進入考場的學生加油。記者潘俊宏／攝影
國中會考今天進入第二天，許多學校考生應援團在校門口為進入考場的學生加油。記者潘俊宏／攝影

114會考 國中教育會考

延伸閱讀

114會考／國中會考第二天登場 6月6日寄發成績單

114會考／國中會考第二天考3科 下午2時公布試題、答案

不斷更新／114年國中教育會考 5科完整試題與解答

114會考國文／一票考生見文言文喊難 師詳解考題「不燒腦」：難易適中、具鑑別度

相關新聞

114會考／國中會考第二天考3科 下午2時公布試題、答案

今天國中會考第二天，一共考3科，上午8時30考自然科，上午10時30分考英語閱讀，接著中午12時05分考英語聽力。

114會考／國中會考第二天登場 6月6日寄發成績單

國中教育會考今天進入第二天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節。教育部預計下午公布試題本及參考答案，成績單則於6月6日寄...

國中會考寫作「2隻倉鼠」 老師：好寫但難高分

國中會考昨登場，今年總計十七萬五二四七人報考，首日四科到考率都超過九成八。今年寫作測驗再度出現圖片情境題，以兩隻像倉鼠的...

國中會考首日狀況多 4生偷瞄疑涉弊

昨國中教育會考首日狀況多，不僅有四起疑似作弊事件，都是考生東張西望、試圖看隔壁考生答案外，還有多起文具違規、隨身放置非應...

114會考數學／考驗活用 非選重閱讀理解

昨會考首日第二節考數學科，教育部解題教師團隊分析，今年數學科考試題目數量與去年相同，整份試題難易適中，前十三題以單一知識...

114會考社會／半數圖表 碳匯、勞參率入題

國中教育會考昨首科考社會科，解題教師指出，今年考題持續重視資料解讀及圖表轉譯能力，圖表題占比五成，部分試題題幹較長，但文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。