114會考／國中會考第二天 教育部預計下午公布試題及參考答案

國中會考今天進入第二天，上午考自然及英語閱讀，接著中午考英聽，教育部預計下午公布試題及參考答案，成績單將在6月6日寄發。

今天天氣上午晴朗，但午後雷陣雨機率高，一早學校內就有許多學校的考生應援團為進入考場的學生加油，家長們也提早帶考生到有冷氣的室內休息區內做最後衝刺。全國試務委員會呼籲考生記得帶准考證、依照試場規則應試。

國中會考今天進入第二天，許多學校準備有冷氣的室內休息區讓考生做最後衝刺。記者潘俊宏／攝影 國中會考今天進入第二天，考生們一早依序進入考場。記者潘俊宏／攝影 國中會考今天進入第二天，許多學校考生應援團在校門口為進入考場的學生加油。記者潘俊宏／攝影

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