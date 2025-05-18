114會考／國中會考第二天登場 6月6日寄發成績單
國中教育會考今天進入第二天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節。教育部預計下午公布試題本及參考答案，成績單則於6月6日寄發。
國中教育會考有約17.5萬人報名，昨天（5月17日）會考第一天，教育部統計缺考率最高為1.29%，和往年差不多。考生違規以「提前或逾時作答」最多，初步統計有約70件；其次為「隨身放置非應試用品」47件。
值得注意的是，昨天有4名考生因涉東張西望，疑似為取得隔壁座位考生的答案，被試務人員登記作弊。全國試務會闈外辦公室主任王延煌表示，之後將提交全國違規事件處理會議討論如何處理，提醒考生在今天的各節中，千萬不要再有類似的行為。
依照國中教育會考行事曆，今天考試結束後，預計下午2時公布試題本及參考答案，各界如果對試題有疑義，可於本月22日中午12時前申請釋復，預計23日公布釋復結果。
會考預計於6月6日開放網路查詢成績，並寄發成績通知單。6月8日到9日開放申請複查成績。
會考成績是全國15個就學區高中職「免試入學」的依據之一，各區計算方式不同，以人數最多的基北區為例，採108積分方案，會考成績、多元學習表現、志願序各占36分。詳細資訊與入學期程，可參考各就學區網站。
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