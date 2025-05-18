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國中會考第二天考3科 下午2時公布試題、答案

114會考／國中會考第二天考3科 下午2時公布試題、答案

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國中教育會考昨登場，今年共17萬5千多人報名，考場學校特別打出會考生加油的祝福跑馬燈。記者林俊良／攝影
國中教育會考昨登場，今年共17萬5千多人報名，考場學校特別打出會考生加油的祝福跑馬燈。記者林俊良／攝影

今天國中會考第二天，一共考3科，上午8時30考自然科，上午10時30分考英語閱讀，接著中午12時05分考英語聽力。

全國試務會呼籲考生，今天國中教育會考第二天考試，請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，注意監試委員說明，並依試場規則應試，切勿提前或逾時作答。

試務會說，考生尤其應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環等穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品進入試場；若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。

全國試務會表示，考試完畢後各科試題本及參考答案18日下午2時以後，公布於國中教育會考網站，網址為https://cap.rcpet.edu.tw

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