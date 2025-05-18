聽新聞
0:00 / 0:00

會考／社會科半數圖表 碳匯、勞參率入題

聯合報／ 記者李芯郭韋綺曾增勳／連線報導

國中教育會考昨首科考社會科，解題教師指出，今年考題持續重視資料解讀及圖表轉譯能力，圖表題占比五成，部分試題題幹較長，但文字閱讀量與過去相當，包括碳匯、失智症引發法律糾紛、勞動參與率、台灣鳳梨罐頭銷售、俄烏戰爭有關俄羅斯在歐領土、墨西哥地理古文明等都入題。

高雄路竹高中社會科教師師秀玲舉例，第廿六題需要依據圖表，用「尚無子女」、「家中有未滿六歲子女」、「家中子女均在六歲以上」的百分比與時間關聯性，推知已婚女性的勞動參與率。另外，由於一○八課綱社會科納入勞動權益等內容，今年還有考勞資糾紛的概念。

歷史試題取材沒偏廢

高雄明義國中社會教師陳莉婷分析，今年的社會考科歷史試題取材平均分布三年的學習內容，沒有偏廢哪一年，並且也有遵守歷史課綱「略古詳今」的原則。

她也提到，過去國中世界歷史常被認為是「歐洲中心」建構，而今年題組題有兩題，一題考了墨西哥博物館，另一題則是伊朗高原、印度等南亞。

新北中平國中社會教師賈生玲指出，今年考題還加入公共議題的關注和全球環境的關懷，例如第卅題以「碳匯」為素材，學生須根據題幹中對碳匯的解釋及相關知識概念判斷，若要增加一國的碳匯，何種方法最為適切。

高雄苓雅國中黃姓考生說，這次出題出人意料，考到南極島嶼正在與其他國家爭主權，若是不懂經緯度可能無法作答。

考生也提到，歷史科的唐朝題組，原本預期可能考宗教相關題目，沒想到是關於唐代外交機構等議題，跟複習、關注重點有落差，考驗答題技巧。

114會考

延伸閱讀

不斷更新／114年國中教育會考 5科完整試題與解答

114會考國文／考題驚見詐騙話術 讓考生判斷簡訊真偽…影視作品也入題

114會考國文／一票考生見文言文喊難 師詳解考題「不燒腦」：難易適中、具鑑別度

114會考國文／題型豐富靈活 考生指1親屬關係試題：很特別

相關新聞

114會考寫作／作文題目是「倉鼠圖+6詞語」 國文師解析：易取材但不易拿高分

今天是國家教育會考首日，下午最後一科是國文寫作測驗，雲林縣淵明國中有考生分享，作文題目是一張圖片，圖片中有兩隻倉鼠，一隻...

114會考國文／一票考生見文言文喊難 師詳解考題「不燒腦」：難易適中、具鑑別度

114國中教育會考今、明兩天登場，今天下午考國文科，教育部安排國、高中教師協助解題。解題教師表示，試題設計以基礎、核心及...

114會考／應試國文仍有考生違規！11人提前翻試題本、作答被記

國中教育會考今天登場，今天上午社會科、數學科均傳出數起學生違規狀況，全國試務會表示，下午國文科未發生重大舞弊行為，但根據...

114會考國文／整體中間偏難！白話文考題融入時事 考生曝文言文解題策略：先看選項

國中會考國文科42題，考生反映中間偏難，白話文和文言文比例，約各占1半，白話文題目偏易，疫情封城、縮水式漲價、足球等時事...

會考／數學考驗活用 非選重閱讀理解

昨會考首日第二節考數學科，教育部解題教師團隊分析，今年數學科考試題目數量與去年相同，整份試題難易適中，前十三題以單一知識...

會考／社會科半數圖表 碳匯、勞參率入題

國中教育會考昨首科考社會科，解題教師指出，今年考題持續重視資料解讀及圖表轉譯能力，圖表題占比五成，部分試題題幹較長，但文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。