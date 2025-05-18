會考／社會科半數圖表 碳匯、勞參率入題

國中教育會考昨首科考社會科，解題教師指出，今年考題持續重視資料解讀及圖表轉譯能力，圖表題占比五成，部分試題題幹較長，但文字閱讀量與過去相當，包括碳匯、失智症引發法律糾紛、勞動參與率、台灣鳳梨罐頭銷售、俄烏戰爭有關俄羅斯在歐領土、墨西哥地理古文明等都入題。

高雄路竹高中社會科教師師秀玲舉例，第廿六題需要依據圖表，用「尚無子女」、「家中有未滿六歲子女」、「家中子女均在六歲以上」的百分比與時間關聯性，推知已婚女性的勞動參與率。另外，由於一○八課綱社會科納入勞動權益等內容，今年還有考勞資糾紛的概念。

歷史試題取材沒偏廢

高雄明義國中社會教師陳莉婷分析，今年的社會考科歷史試題取材平均分布三年的學習內容，沒有偏廢哪一年，並且也有遵守歷史課綱「略古詳今」的原則。

她也提到，過去國中世界歷史常被認為是「歐洲中心」建構，而今年題組題有兩題，一題考了墨西哥博物館，另一題則是伊朗高原、印度等南亞。

新北中平國中社會教師賈生玲指出，今年考題還加入公共議題的關注和全球環境的關懷，例如第卅題以「碳匯」為素材，學生須根據題幹中對碳匯的解釋及相關知識概念判斷，若要增加一國的碳匯，何種方法最為適切。

高雄苓雅國中黃姓考生說，這次出題出人意料，考到南極島嶼正在與其他國家爭主權，若是不懂經緯度可能無法作答。

考生也提到，歷史科的唐朝題組，原本預期可能考宗教相關題目，沒想到是關於唐代外交機構等議題，跟複習、關注重點有落差，考驗答題技巧。

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