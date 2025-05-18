會考／數學考驗活用 非選重閱讀理解

昨會考首日第二節考數學科，教育部解題教師團隊分析，今年數學科考試題目數量與去年相同，整份試題難易適中，前十三題以單一知識概念為主、計算量低，多數學生一看就能知道如何切入，難題則多集中十九題之後，尤其非選題對閱讀力差的學生而言較吃力。

北投國中教師林柏嘉表示，今年部分試題考驗學生活用數學概念，生活化試題如第九題無障礙停車位設置，需計算停車格大小、空間量；以及十四題咖啡店早餐組合問題，單買和組合價格不一，要學生算出實際銷售量。

平鎮國中教師劉建成則談到，第十九題後多是較有挑戰性的題目，學生需清楚、深入的理解數學概念，並有將生活情境或數學情境加以轉化的能力，才能夠正確解答。

林柏嘉也談到，非選題著重於策略和表達，策略是先察覺題目的要素轉化為數學問題，再擬定推論方法，表達則是解題過程中說明的能力。

非選第一題取材於民調的調整倍率，並介紹何謂人口占比、調查比率、調整倍率等條件，計算六十歲以上組的調整倍率，並回推其中兩組調整前的贊成比率。

林柏嘉說，若學生數學概念不錯，但閱讀理解能力較差，就需花較多時間，對能力中間或中上的學生而言，可能較難連結到背後要探討的實際概念。

七賢國中考生洪浩予說，第廿三題頗有難度，幾何圓周角計算含量低，但解題需要技巧。復旦國中考生郭泓堯說，數學選擇題圓的性質較有深度，但只要懂得觀念亦不難；新北李姓考生則談到，這次考比例的題型偏多，又要設定未知數換算，加上題目敘述較長，沒搞清楚就會算錯。

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