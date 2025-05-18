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會考／首日狀況多 4生偷瞄疑涉弊

聯合報／ 記者李芯許維寧／台北報導
昨國中教育會考首日狀況多，有4起疑似作弊事件。示意圖與新聞無關。記者林俊良／攝影
昨國中教育會考首日狀況多，有4起疑似作弊事件。示意圖與新聞無關。記者林俊良／攝影

昨國中教育會考首日狀況多，不僅有四起疑似作弊事件，都是考生東張西望、試圖看隔壁考生答案外，還有多起文具違規、隨身放置非應試用品、提前翻開試題本書寫等違規事件。全國試務會表示，若學生作弊屬實，該科考試恐不予計列等級，呼籲全國考生「不要有這樣的行為（指作弊）」。

全國試務會副主委王延煌表示，昨上午社會科考試期間，有一名考生試圖取得隔壁同學的答案，不料第二節考科，數學科竟也出現三件疑似作弊違規，都是學生東張西望、左顧右盼，疑似想取得鄰座同學的答案。

王延煌表示，後續將由考場將違規情形匯報至考區，考區處理後再提全國違規事件做確認，若學生作弊屬實，該科考試恐不予計列等級。

除有考生疑似作弊，全國試務會表示，昨違規以「提前或逾時作答」最多，初步回報約七十件；其次為「隨身放置非應試用品」四十七件，包括有考生隨身放置文宣品、「普拿疼」藥物的盒子等。另也有不少考生在說明時段內就提前翻開試題本書寫、畫記，或於考試結束鐘聲響起後逾時作答，經監試委員制止一次後停止。

另外，根據試場規則，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字、數字不可有根號等。王延煌表示，去年有廿七件攜帶量角器或附量角器功能文具的違規案例，今年增為卅四件，再次提醒考生，如有攜帶量角器、有量角器功能的文具，切記不要放在身邊。

114會考

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