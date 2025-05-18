國中會考寫作「2隻倉鼠」 老師：好寫難高分

國中會考昨登場，今年總計十七萬五二四七人報考，首日四科到考率都超過九成八。今年寫作測驗再度出現圖片情境題，以兩隻像倉鼠的小動物，一隻在籠內跑滾輪、一隻腳跨出箱籠，並提供牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、沉溺等六個詞語，要求學生選擇較能說明的詞語加以描述與詮釋。

國文老師認為，考生要結合生活經驗落筆並不難，但很難鞭辟入裡，取得高分並不容易；考生則認為，得要有點想像力跟創作力才能好好發揮。

至於國文考科，解題教師分析，今年總計四十二題，文言文僅十三題，廿九題均是白話文，取材廣泛，從散文「俗女養成記」、電影「進擊的鼓手」到手機詐騙、世足賽十六強賽程等都入題，整體試題難易適中、具鑑別度；但不少考生認為今年文言文偏難，篇幅長且作答吃力。

旗山國中教師丁美雪表示，今年試題仍由基本觀念出發，漸次進展到高層次活用，第一題取自詐騙集團話術，再給予一封手機簡訊，告知逾期未繳費將立刻斷水，詢問學生該詐騙簡訊使用了何種話術特徵，學生應容易推斷。

丁美雪也談到，近年國文科閱讀跟素養已慢慢合而為一，如今年試題包括「互文對讀」，甲文為視覺化寫作，引用導演希區考克的論述，並給予四個電影劇本的範例；乙文則是電影「進擊的鼓手」內容，描述主角打鼓但跟不上節拍器，最終鼓棒「喀拉」斷成了兩半，詢問乙文是否呼應視覺化的寫作要素。

錦和高中教師陳恬伶則談到，國文科試題側重考閱讀能力，也看學生是否能將閱讀理解能力用於其他學習階段和其他學科能力上，如今年試題包括圖表閱讀，以表格統整複雜訊息，比較遠卒守塞、牧民屯戍政策，是一年輪調一次，或乾脆住在當地，比較兩者駐地、對當地民族的理解等，讓學生歸納重點。

今年會考寫作測驗題目提供情境圖，圖為兩隻像倉鼠的小動物在箱籠中，箱籠中有食物、水，其中一隻正在活動，另一隻的腳則是跨出箱籠，並提供牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺等六個詞彙，要求學生結合生活觀察與個人經驗，加以說明、詮釋所見，並思考原因或現象，最後敘寫自己的看法。

國文教師廖榆家指出，該考題應該是要考學生遇到瓶頸時，要選擇突破或是安於現狀，容易取材，但不容易寫好。以考生年齡來看，生活遇到的瓶頸很多，但要自己做選擇的機會很少，結合生活經驗落筆並不難，卻因多數考生感受能力不足，較難寫得鞭辟入裡。

造橋國中校長林孟君表示，這幾年會考都曾出現圖文並陳的寫作測驗題目，今年題目不困難，只要能看懂圖片、選擇自己認為最適合配對的圖片，講述理由即可。她舉例，自己會聯想到「選擇」一詞，圖中可見小動物一隻腳跨在柵欄外、還沒有出去，箱籠中有好吃、好喝、好玩的，踏出籠外卻是未知，會不會是這隻小動物正在猶豫？

高雄市鳳西國中朱姓考生以「選擇」破題，文章寫「人生就是不斷地做選擇」，就像圖中的倉鼠一樣，到底該待在舒適圈，還是接受新挑戰、嘗試新事物？她認為，選擇永遠是人生課題，而選擇沒有對錯之分。

新北市的林姓考生覺得，今年跟去年的考題很類似，但去年是沒有範圍，想寫什麼就寫什麼，今年的方向較限縮。

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