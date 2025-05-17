114會考／彰化區逾9千人應考 缺考率約千分之5
今年國中教育會考今、明（18）兩天舉行，彰化縣考生9041人分在14個考場應試，首日考場秩序大致良好，缺考人數在最後一節寫作最多，有46人放棄不考，縣政府提醒考生平常心應試，相信自己能考到理想中學校。
今考試科目為社會、數學、國文、寫作測驗，缺考人數各為40人、42人、44人、46人，因家長和考生都希望不受外界干擾應試，縣長王惠美昨提前到國立鹿港高中巡視考場試務準備情形，提醒考生保持平日身心狀況上考場。
今考場秩序大致良好，違規情形由各考場通過系統回報試辦中心。明第二天考試科目為自然、英語閱讀、英語聽力，英語聽力需要較安靜環境，王惠美已請周邊有宮廟的考場學校事前跟宮廟說明，降低宗教活動的聲量避免干擾考生應試。
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