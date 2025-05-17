114會考寫作／圖文並陳！從籠中動物狀態 讓考生聯想生活反思
國中會考今天第4節考寫作測驗，採圖文並陳，要考生觀察籠中2隻小動物的不同狀態，並從6個詞彙中選擇適合的來描述，考生可結合生活經驗，分享從中有何反思與收穫。
114年國中教育會考今天舉行第1天考試，第4節考寫作測驗，國中會考第1天並未公布試題，教育部於寫作測驗考完後邀請國中教師協助解析試題。
今年寫作測驗是以圖文並陳的方式呈現，內容共有2張圖，圖1是個箱籠，箱籠有1隻小動物正在類似滾輪的裝置上活動，另外還有1隻小動物的腳正要跨出箱籠的門。
苗栗縣造橋國中校長林孟君表示，圖2提供6個詞彙，包括牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺，考生必須先觀察圖1，再從圖2中挑出可說明圖1內容的詞彙，並說明為何這樣選擇，並透過與生活經驗的連結，寫下自己的觀察與想法。
林孟君提到，圖2的詞彙對考生來說不陌生，考生先從圖1發揮聯想力，再從圖2選擇適合的詞彙，從讀到寫、從聯想到詮釋思辨，是一個完整得寫作歷程；考生可以結合自身生活經驗，不管結果是成功或失敗，重點是從中如何省思並得到收穫。
嘉義縣東石國中教師李育靜指出，寫作測驗引導說明從觀察圖片到情境語詞的關聯，透過兩者連結與詮釋，呼應學生的生活經驗，引導反思生活中是否有類似的經驗或困境，又是如何處理和解決，進而找出面對生活或生命的新力量。
李育靜認為，寫作是表達思想情感、溝通交流的重要工具，命題素材包含聯想力與思辨性，除了引導學生在自我生活經驗和歷程進行反思，也符合生命教育的價值思辨，寫作發展空間寬廣。
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