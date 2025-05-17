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114會考寫作／2隻倉鼠兩樣情！「舒適圈VS冒險」怎抉擇 考生：拿高分不易

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
考生示意圖。圖／AI生成
考生示意圖。圖／AI生成

國中會考作文題目以2張圖片呈現，其中一張兩隻倉鼠在同一牢籠卻兩樣情，一隻安逸在滾輪上，另一隻嘗試踏出籠外，第二張圖呼應倉鼠處境給予對應詞語，包含選擇、自由、冒險、牢籠，讓考生闡述如何做選擇，究竟安於現狀？抑或踏出舒適圈，面對新挑戰？考生認為好發揮，但拿滿分恐怕不容易。

高雄市鳳西國中朱安潔表示，這次作文題目給了2張圖，從第二張圖選出詞彙，描述第一張圖，牢籠中的老鼠在同個環境，不過相同生命，卻是一個安逸 、一個勇於踏出舒適圈去冒險。

她先以選擇破題，說到人生就是不斷做選擇，就像倉鼠一樣，到底該待在舒適圈，還是接受新挑戰、嘗試新事物，選擇永遠是人生課題，然而選擇沒有對錯之分，做了選擇，就要為自己負責任，活出自己理想的樣子。

朱安潔說，倉鼠其實就是人生的縮影，生活在一個看似穩定的籠子，有規律、有安全感、有可預期的明天，滾輪上那隻倉鼠，其實沒有錯，它只是選擇留在熟悉的節奏中繼續生活。另一隻倉鼠「踏出」瞬間，卻象徵無限可能、也是無限未知。

無論是滾輪上的倉鼠，還是踏出籠子的那一隻，重要的從來不是走哪條路，而是誠實面對了自己內心的聲音，與其追求一種「絕對正確的選擇」，更學會選了之後，就不後悔。

她也說到寫作文最重要挖掘內心真正的看法，常聽podcast、看人物訪談，每個人的選擇背後代表意義都是忠於自己，選擇沒有標準答案，但要懂得負責。

這次作文寫得很順暢，很好發揮，不脫離詞語框架，大都能切合題意，應該會拿到不錯分數，但無法保證拿滿分6分。

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114會考 作文 倉鼠 國中教育會考

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