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114會考寫作／情境圖寫作 師評：命題包含聯想力與思辨性

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國中教育會考今天、明天登場，共17萬5247人報名，是台灣規模最大考試，考場學校打出會考生加油的祝福。記者林俊良／攝影
國中教育會考今天、明天登場，共17萬5247人報名，是台灣規模最大考試，考場學校打出會考生加油的祝福。記者林俊良／攝影

今年國中會考寫作測驗題目提供情境圖，圖為兩隻小動物在有食物、有水的箱籠中，其中一隻動物在活動，而另一隻動物的腳跨出箱籠。學生需要觀察圖片的內容與細節，進而從牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺等等6個詞彙中進行圖文聯想，選擇較能說明的詞語加以描述與詮釋。國文教師分析，題目結構、元素簡單，詞語理解也不難，本次寫作任務可引導學生反思生活，並發展自己的觀點。

東石國中國文教師李育靜、造橋國中校長林孟君指出，學生從兩張圖片聯想後，可透過詞彙的理解與掌握，以文字敘寫自己觀察到的圖片內容，結合生活觀察與個人經驗，加以說明、詮釋所見，並思考原因或現象，最後敘寫自己的感悟、體會或看法。

林孟君表示，這幾年會考都曾出現圖文並陳的寫作測驗題目，今年的題目結構、元素是簡單的，6個詞語的理解也不困難，只要能看懂圖片、選擇自己認為最適合配對的圖片，並講述理由即可。她也舉例，自己會聯想到「選擇」一詞，圖中可見小動物一隻腳跨在柵欄外、還沒有出去，箱籠中有好吃、好喝、好玩的，踏出籠外卻是未知，不知道會發生什麼事情，會不會是這隻小動物正在猶豫？

李育靜認為，寫作任務的提問設計，完整檢視學生從閱讀到寫作的歷程，符應新課綱國語文核心素養「運用國語文表情達意之內涵。」引導說明中從觀察圖片到情境語詞的關聯，透過兩者的連結與詮釋，呼應學生的生活經驗，可引導學生反思生活，探究其中可能隱含的意義，並發展自己的觀點。

李育靜指出，寫作是表達思考情感、溝通交流的重要工具，試題引導學生思辨價值與釐清生活經驗，命題素材包含聯想力與思辨性，符合生命教育議題，寫作發展空間寬廣。

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