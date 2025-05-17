114會考／應試國文仍有考生違規！11人提前翻試題本、作答被記

國中教育會考今天登場，今天上午社會科、數學科均傳出數起學生違規狀況，全國試務會表示，下午國文科未發生重大舞弊行為，但根據各考分區回報，有11件考生於說明時段內提前翻開試題本或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後逾時作答，經監試委員制止一次後停止。

今天上午社會科、數學科總計有4件「考生於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確者，或互相作弊事實明確者」，今天下午國文科登場，未再發生該狀況。

但根據全國試務會統計仍有零星違規案件，包括1案經監試人員制止一次後仍強行提早離場，以及6案考試期間隨身放置非應試用品，6案於答案卡上顯示自己身份，1案考試期間電子錶發出聲響。

全國試務會副主委王延煌表示，不會公佈違規樣態在哪個考分區，又違規還是要經過行政程序確認，會將考場紀錄提報至考區試務違規事件處理會議，討論後送交全國試務會處理，才能奪定事件的後續懲處。

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