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114會考／嘉義5校考場首日就有186人缺考 10人違規這科目最多
國中教育會考上午登場，嘉義考區報名5169人較去年減少461人，首日4科考試下午結束，試務中心統計，共186人缺考，社會科缺考49人最多；10名考生違規，寫作測驗：測驗說明時提前書寫4人，鐘響後經制止仍繼續作答1人，合計5人最多。
試務中心說，今天考試科目：社會、數學、國文及寫作測驗；明天考試科目：自然、英語（閱讀）及英語（聽力）。第1節考試時間都是上午8時20分開始。
試務中心統計，今天4科共186人缺考，社會科缺考49人最多。考試違規科目及人數：數學科2人攜帶註記根號的三角板、攜帶量角器，1人測驗說明時提前書寫，1人攜帶量角器功能文具；社會科1人帶手機；寫作測驗：測驗說明時提前書寫4人，鐘響後經制止仍繼續作答1人，合計5人最多。
試務委員會提醒考生，依據今年國中教育會考試場規則：應試文具規範、非應試用品規範、隨身用品規範內容，請務必詳讀確認，配合辦理，以免違規。
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