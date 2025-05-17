114會考／NG行為要注意！台南首日13件疑似違規 提前翻閱、文具不符規定都不行

114年國中教育會考今日登場，台南考區共有1萬3373名考生應試，首日各考科到考率均超過99%，其中社會科為99.29%、數學科99.28%、國文科99.28%、寫作測驗99.25%，整體應試情形良好。

市長黃偉哲關心考生應試情形，一早指派副市長葉澤山與教育局長鄭新輝前往考區試務會台南女中慰勞工作人員，並至考生休息區加油打氣。

葉澤山表示，市長非常重視國中教育會考的試務安排，市府考前即啟動跨局處協調機制，針對考場周邊的交通疏導、噪音管控及大型活動進行管制，務求讓每位考生都能安心應試。

教育局長鄭新輝表示，感謝17所考場學校試務同仁與監試人員全力投入，讓會考首日順利完成。

今日各考場共通報13件疑似違規，包含考前說明時段內提前翻閱或作答、攜帶會發出聲響的物品及使用不符規定文具等，後續將由考區試務會審議處理。

教育局提醒，明日將進行自然科與英語科（含聽力）考試，請考生務必遵守相關應試規定，準時到場，同時應配合監試人員指示，避免違規情事影響自身權益。各科試題與參考答案將於明日下午2時後，公布於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw），供考生參考比對。

國中教育會考登場，台南市副市長葉澤山視察考場秩序及慰勞工作人員。圖／台南市教育局提供

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