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114會考／金門區考生聚金門高中 首日585人應考、未出現重大違規

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國中教育會考金門考區今明兩天在國立金門高中登場， 副縣長李文良（左二）與教育處長孫麗琪（左一）也於考試首日上午親赴金門高中慰問試務人員。圖／縣府提供
國中教育會考金門考區今明兩天在國立金門高中登場， 副縣長李文良（左二）與教育處長孫麗琪（左一）也於考試首日上午親赴金門高中慰問試務人員。圖／縣府提供

114年國中教育會考金門考區今明兩天在國立金門高中登場，今年共有589名考生報名，包含583人集體報名及6人個別報名，首日上午到考人數總計585人，4人缺考，到考率達99.3％，據了解，此次試場總計22間，其中包含17間一般試場、4間特殊試場與1間預備試場。

國中會考今天開考的科目依序為社會、數學、國文及寫作測驗；明日則進行自然及英語（閱讀與聽力）測驗。首日上午實際到考人數為585人，缺考4人，到考率達99.3％，考試全程順利進行，未發生任何重大異常或干擾事件。

副縣長李文良與教育處長孫麗琪也於考試首日上午親赴現場慰問考生與試務人員，代表縣府致贈茶水費，肯定辛勞，並鼓勵學生安心應試、發揮實力。

縣府也表示，此次試務圓滿，仰賴金城鎮公所、縣警局與縣府各單位通力協助，避免交通或施工造成噪音影響，國立金門高中校長許自佑率領試務團隊，憑藉多年經驗精進試場設施與應考流程，確保學生在良好環境下應試。

試務團隊特別針對常見違規事項加強宣導，提醒學生勿攜帶教科書、參考資料、補習文宣、計算紙等物品入場，亦嚴禁手機、電子辭典、智慧型穿戴裝置等具通訊、錄音攝影或計算功能的電子設備，確保考試公平進行。

金門縣政府教育處表示，會考是國中學生升學的重要里程碑，特別感謝各單位的全力支援與鄉親的理解與配合，讓我們共同營造一個安靜、有序的考試環境，陪伴考生走過人生的重要關卡，並提醒明日上午仍為會考辦理期間，請鄉親共同配合於行經考場周遭時，應留意降低音量，並請勿使用喇叭、大聲公等會產生較大音量，影響考生作答的設備或器具，以共同維護考生靜心應考環境，爭取最佳成績。

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國中教育會考金門考區今明兩天在國立金門高中登場， 副縣長李文良與教育處長孫麗琪也於考試首日上午親赴現場慰問考生與試務人員。圖／縣府提供
國中教育會考金門考區今明兩天在國立金門高中登場， 副縣長李文良與教育處長孫麗琪也於考試首日上午親赴現場慰問考生與試務人員。圖／縣府提供

114會考 國中教育會考 金門

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