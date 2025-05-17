114會考國文／一票考生見文言文喊難 師詳解考題「不燒腦」：難易適中、具鑑別度

114國中教育會考今、明兩天登場，今天下午考國文科，教育部安排國、高中教師協助解題。解題教師表示，試題設計以基礎、核心及重要的概念為測驗點，學生無論使用哪一版本教材皆足以作答，整體而言國文科試題難易適中、具有鑑別度。

今年國文科總計42題，單題24題，題組則有8篇、18題。文言文僅有13題，其餘29題均是白話文。有不少學生哀嚎文言文偏難，錦和高中教師陳恬伶表示，若考生覺得難，可能是未接觸過材料而惶恐，但其實試題提供的資訊十分充足，從題目鷹架中就能做推斷。

旗山國中教師丁美雪表示，今年試題仍由基本觀念出發，漸次進展到高層次活用。她指出，今年第一題取自詐騙集團話術，試題給予詐騙話術的幾個常見特徵，再給予一封「手機簡訊圖」，告知逾期未繳費將立刻斷水，詢問學生該詐騙簡訊使用了何種話術特徵，學生應容易推斷。

丁美雪也談到，近年國文科閱讀跟素養已慢慢合而為一，如今年試題包括「互文對讀」，甲文為視覺化寫作，引用導演希區考克的論述，並給予四個電影劇本的範例；乙文則是電影進擊的鼓手的內容，描述主角學習打鼓但跟不上節拍器，最終鼓棒「喀拉」斷成了兩半，詢問考生，乙文是否呼應視覺化的寫作要素，試題直接應用於題本，很有特色。

陳恬伶則談到，國文科試題側重考閱讀能力，也看學生是否能將閱讀理解能力用於其他學習階段和其他學科能力上，如今年試題包括圖表閱讀，以表格統整複雜訊息，比較遠卒守塞、牧民屯戍政策，是一年輪調一次，或乾脆住在當地，比較兩者駐地、對當地民族的理解等，讓學生歸納重點，

試題也包括「文轉圖」，陳恬伶指出，27、28題，甲生根據文本訊息繪製出鳥類遷徙圖，乙生找出了路線圖的疏漏，考生要能推論出八卦山成為鳥類遷徙休息站的原因。

至於其他生活運用題型，陳恬伶也談到，如21題考世足賽16強賽程圖，讓考生推斷前四強可能為哪些國家。另外，今年重大議題則應用了聯合國資料，新冠肺炎疫情下世界各國家暴率均提升，考驗學生能否歸納出婦女面臨家暴的背後原因。

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