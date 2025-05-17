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114會考寫作／透過2隻倉鼠如何看世界？考生從「自由」角度探索
國中會考今天最後一堂寫作測驗，題目先以圖畫顯示兩個籠子裡各有一隻倉鼠，一隻順著滾輪爬動，一隻腳已跨出打開的籠門；第2張圖給自由、冒險、沉溺、選擇等6個詞，請考生依據情境寫作，不少考生覺得很好發揮，無論6個詞全用甚至只用一個，都可以寫出自己的看法。
桃園市私立復旦高中國中部郭姓考生把待在滾輪裡的倉鼠，看成享受舒適圈，不過世界一直在改變，他覺得要像另一隻準備跨出籠子的倉鼠，帶著自由、冒險的心境給自有勇氣探索世界。
復旦黃姓考生說，過去模擬考也有圖畫的考題，她從「自由」的角度探索，即使為了升學、工作會訂定目標，但是也不要因此把自拘泥在一定的框架，她同時舉例過去閱讀的課外書也有類似的勵志觀點，用自由的心迎向世界。
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