114會考寫作／選自由還是安逸？考生見「2隻倉鼠」讚：限縮方向反而好發揮
今天是國中會考第一天，最後一科考作文。今年是以圖加上特定詞彙，讓學生可以自由發揮。有考生覺得，今年作文考題偏簡單，有限定方向反而好發揮。
此次的作文題目，是給2張圖，在籠子中有兩隻倉鼠，一隻看起來待在籠子很快樂，另一隻則是想要打開籠子的門跑出去，再加上共有冒險、自由等6個詞彙，供考生形容圖中的內容，以此來作答。
新北李姓考生說，作文是自己的短處，每次練習考題時都會很煩惱，這次的題目對他來說滿好發揮的，覺得簡單，有寫超過400字，在時間內完成。
李姓考生以沈溺為主題發想，拿自己的生活當素材，跟大多數人一樣，會因為想休息或玩遊戲，喜歡比較安逸的節奏，但想要做出改變，不想原地踏步，就要找其他的興趣或是方向，不要被眼前的事物綁住腳步。
林姓考生覺得，今年跟去年的考題很類似，但去年是沒有範圍，想寫什麼就寫什麼，今年的方向比較限縮，他自己是選自由的方向著墨，想要衝破牢籠獲得自由，就必須犧牲一點東西，圖中的兩隻倉鼠剛好形成對比，覺得有限縮方向的題目，比較簡單發揮，可以按照相關線索去寫出內容。
但也有考生認為，需要花更多時間在思考上，寫作文的時候，如果可以跟生活經驗聯想，就會比較簡單，但這次的題目要聯想到自己的經驗，還要緊扣文字跟圖片，認為有難度。
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