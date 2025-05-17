聽新聞
0:00 / 0:00
114會考寫作／作文題目是「倉鼠圖+6詞語」 國文師解析：易取材但不易拿高分
今天是國家教育會考首日，下午最後一科是國文寫作測驗，雲林縣淵明國中有考生分享，作文題目是一張圖片，圖片中有兩隻倉鼠，一隻在籠內跑滾輪、一隻想逃出籠子，並提供牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、沉溺等六個詞語，讓考生選擇一詞語寫作，國文老師認為該題目容易取材，但要取得高分不容易。
淵明國中一名考生在該作文題目中選擇「自由」一詞寫作，他認為有人會為了自由不願意關在牢籠裡，另一種人為了衣食無缺放棄自由，並指以前有人不得已失去自由，現在有人卻會為了錢放棄自由，他認為這題目不難發揮。
另一名考生則認為題旨應該是要考生反思生活狀態，要怎麼突破，要跟倉鼠行為與自身理念延伸，要有想像力跟創作力才能好好發揮。
國文老師廖榆家指出，會考作文題目多希望結合考生生活經驗，該考題應該是要考學生遇到瓶頸的時候要選擇突破或是安於現狀，容易取材，不容易寫好。
以考生年齡來看，生活上要遇到的瓶頸很多，但要自己做選擇的機會很少，要結合生活經驗落筆並不難，但因多數考生感受能力不足，要鞭辟入裡不容易，想拿到中上分數不難，但要拿高分很不容易。
【文教熱話題】
▪ 不斷更新／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 整理／114國中會考衝刺！當天時程、考場規定 各科備考重點看這
▪ 114會考／台中一中傳說 校長籲考生別跳這顆球：勿拿前途開玩笑
▪ 大學哪系最難讀？全網點「1科系」很可怕 過來人吐教授震撼發言
▪ 114學年統測成績出爐！新北近2成考生破40級分 1校長揭熱門領域
▪ 從小沒跌出第1名！他遇困境後「走不出資優生光環」：無法接受低薪工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言