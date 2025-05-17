114會考寫作／作文題目是「倉鼠圖+6詞語」 國文師解析：易取材但不易拿高分

今天是國家教育會考首日，下午最後一科是國文寫作測驗，雲林縣淵明國中有考生分享，作文題目是一張圖片，圖片中有兩隻倉鼠，一隻在籠內跑滾輪、一隻想逃出籠子，並提供牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、沉溺等六個詞語，讓考生選擇一詞語寫作，國文老師認為該題目容易取材，但要取得高分不容易。

淵明國中一名考生在該作文題目中選擇「自由」一詞寫作，他認為有人會為了自由不願意關在牢籠裡，另一種人為了衣食無缺放棄自由，並指以前有人不得已失去自由，現在有人卻會為了錢放棄自由，他認為這題目不難發揮。

另一名考生則認為題旨應該是要考生反思生活狀態，要怎麼突破，要跟倉鼠行為與自身理念延伸，要有想像力跟創作力才能好好發揮。

國文老師廖榆家指出，會考作文題目多希望結合考生生活經驗，該考題應該是要考學生遇到瓶頸的時候要選擇突破或是安於現狀，容易取材，不容易寫好。

以考生年齡來看，生活上要遇到的瓶頸很多，但要自己做選擇的機會很少，要結合生活經驗落筆並不難，但因多數考生感受能力不足，要鞭辟入裡不容易，想拿到中上分數不難，但要拿高分很不容易。

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今天是國家教育會考首日，下午最後一科是國文寫作測驗，有考生認為題目看似取材容易，但不易發揮。記者陳雅玲／攝影

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