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114會考國文／整體中間偏難！白話文考題融入時事 考生曝文言文解題策略：先看選項

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國中會考首日登場。記者郭韋綺／攝影
國中會考首日登場。記者郭韋綺／攝影

國中會考國文科42題，考生反映中間偏難，白話文和文言文比例，約各占1半，白話文題目偏易，疫情封城、縮水式漲價、足球等時事題入題；文言文有難度，和考古題難度相似，其中一題出現樹狀圖的考法「像看宮廷劇」。

鳳西國中考生曾家樂說，42題考題中有25題單選題，印象最深刻是圖表題，秀出各國的家暴比例，對應到全世界疫情封城，各國通報家暴案件數都上升，引導理解因家庭相處時間增加，內外壓力隨之增加，導致家暴比率上升。

考生黎睿庭說，有一題時事題印象深刻，提到「縮水式漲價」，很生活化的例子，例如洋芋片，內容物減少，價格沒變「買餅乾等於買空氣」，還有飲品容量也減少，但價格不變，也是變相的漲價，從答案很快可以找出定義。

最難是文言文題組關於司馬光的一封信，從閱讀上無法完全理解，很難用白話文說出，作答非常困難，題目希望找出司馬光收到禮物的心情，只大概知道意思，作答非常困難，還有字詞替換找同義詞也只能意會，無法完全瞭解意思。

五福國中考生蔡坤廷也說到，有一篇文言文出自史記「刺客列傳」中吳國公子光和僚王位繼承戰，還畫出家庭成員樹狀圖，就能相對應找出親屬關係，從人物繼承順序，找出誰繼承最不滿意，他笑說，就像在看宮廷劇，蠻有趣的。

考生李竑毅說，印象深刻有一題足球賽賽制及預測隊伍名次題目，也是結合時事，雖然需要思考久一點，內容不算難，至於文言文題目解題策略，他會從白話文的答案選項，試著理解文言文的內容。

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鳳西國中參加國中會考。記者郭韋綺／攝影
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114會考 國中教育會考 國文科 文言文

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