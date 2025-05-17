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114會考國文／白話文考題貼近生活 考生指鑑別度在文言文：讀起來較吃力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國中會考今天下午考國文，有考生都說，白話文不算難，鑑別度主要在文言文，因為篇幅較長，讀來比較吃力，成為這次考試國文科能否得高分的關鍵。圖／基隆市教育處提供
國中會考今天下午考國文，有考生都說，白話文不算難，鑑別度主要在文言文，因為篇幅較長，讀來比較吃力，成為這次考試國文科能否得高分的關鍵。圖／基隆市教育處提供

國中會考今、明登場，今天下午第一節考國文科，多名考生都說，白話文不算難，鑑別度主要在文言文，因為篇幅較長，讀來比較吃力，成為這次考試國文科能否得高分的關鍵。

今年會考全國18個考區及大陸考場，共計17萬5247人報名，比起去年減少約1.7萬人，再創歷史新低。今天考科是社會、數學、國文、寫作，明天考自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

基隆區考場分設基隆高中、基隆女中、海大附中及基隆商工4處，考生人數2392人，社會、數學與國文科各有25人、23人、24人缺考。今天有1名考生應考，手機發出鬧鈴聲響違規。

二信高中國中部學生王沛云說，國文科的白話文考題，把詐騙集團、世足賽、通膨、洋芋片縮水價格不變等生活化議題融入其中，仔細閱讀就可找到答題線索。

考生王翊璇也認為白話文考題不算難，鑑別度主要在10題文言文，因為題目篇幅較長，讀來比較吃力。

考生廖宥期說，題目中有五代十國歷史題組，把社會科的內容融入國文考題，很特別，也是今年白話文考題中比較偏難的題目。廖若涵則覺得親屬關係、相關性的比較，考驗思考邏輯，比較需要動腦。

考完國文科後，4名考生都建議學弟妹，準備會考，成語、字音字型的部分要掌握，好好練基本功。今年有考國字演變、造字法則，建議熟讀。考題篇幅長，考驗閱讀能力，平時要養成閱讀習慣，提升閱讀速度。

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國中會考今天下午考國文，有考生都說，白話文不算難，鑑別度主要在文言文，因為篇幅較長，讀來比較吃力，成為這次考試國文科能否得高分的關鍵。圖／基隆市教育處提供
國中會考今天下午考國文，有考生都說，白話文不算難，鑑別度主要在文言文，因為篇幅較長，讀來比較吃力，成為這次考試國文科能否得高分的關鍵。圖／基隆市教育處提供

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