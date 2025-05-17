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114會考國文／考題是「模擬考等級」！考生認有難度：碰上文言文題目就累了

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114會考國文／考題是「模擬考等級」！考生認有難度：碰上文言文題目就累了

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
國中會考下午國文科，部分考生覺得偏難。圖／私立復旦高中提供
國中會考下午國文科，部分考生覺得偏難。圖／私立復旦高中提供

國中會考今天下午考國文，題目有不少文言文讓考生覺得吃力，桃園市復旦高中國中部黃、游考生都認為，今年國文科考題是「模擬考等級」，也就是偏難，主因是42題有50%以上是文言文，要理解很受煎熬。

考生表示，白話文的題目都很簡單，不過碰上文言文的題目就累了，例如題目問五代十國裡的新五代、舊五代，其中哪個朝代才是正統？因為都以文言敘述，要先轉成白話才能試著理解題目的意思，有的題目到交卷前還沒把握答對。

朝陽富元教育總班主任榮春霖指出，108年新課綱實施後，會考題目逐漸走素養導向的路線，就是題目長，考生必須培養閱讀和綜合理解的能力，文言文考題比率偏多時，就是考驗閱讀的能力。

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114會考 國中教育會考 國文科 文言文

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