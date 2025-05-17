114會考／再傳作弊！3考生試圖取得隔壁答案 數學科因「文具」違規有34案

國中教育會考今天登場，今早首科就傳學生作弊，稍早數學科落幕，全國試務會表示，數學科再增加3名「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確者，或互相作弊事實明確者」；也有34案，為學生攜帶量角器或附量角器功能文具的違規案例。

上午社會科考試期間，疑有一案學生試圖取得隔壁同學的答案，經查，學生若作弊屬實，該科考試恐不予計列等級。全國試務會副主委王延煌說明，今天數學科也有3件，都屬於學生東張西望、左顧右盼，疑似想取得鄰座同學的答案，也再次跟全國考生呼籲，「不要有這樣的行為。」

另外，全國試務會先前已提醒考生，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，數字不可有根號。

王延煌也說，去年有27件攜帶量角器或附量角器功能文具的違規案例，今年數學科增為34件，全國試務會會再透過學校端、地方教育局處多多宣導；每一場監試委員也會再提醒，如有攜帶量腳器、有量角器功能的文具，請考生切記不要放在身邊。