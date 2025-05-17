114會考數學／難易排序讓學生好入手！解題師指「難易適中」：19題後才有難題

114國中教育會考今、明兩天登場，今天第二節考數學科，教育部安排國、高中教師協助解題。解題教師團隊評析，今年數學科考試題目數量與去年相同，整份試題具鑑別度，試卷「難易適中」。

北投國中教師林柏嘉表示，今年前13題以單一數學知識概念為主、計算量低，多數學生一看就能知道如何切入；第9題開始出現生活情境題，難易度和順序安排，有助學生降低答題時的焦慮感，也可鼓舞學生應答。

林柏嘉也舉例，部分試題考驗學生活用數學概念，生活化試題如第9題無障礙停車位設置，需要計算停車格大小、空間量；以及14題咖啡店早餐組合收入問題，如單買和組合價格不一，要學生算出實際銷售量為何。

另外，19題、24至25題等則要求學生從圖表中擷取訊息才能作答，林柏嘉表示，如24題架構於腳踏車的變速齒輪比，考生已被給定齒輪比，考驗學生要調整前齒輪或後齒輪，才能得到想要的速度；而25題則談到，雖然是18速的變速腳踏車，但有些齒輪比下產生的速度一樣，要求學生算出齒輪比，數學概念更重。

林柏嘉也談到，今年非選題著重於「策略和表達」，策略是先察覺題目的要素、轉化為數學問題，再擬定推論方法，而表達則是解題過程中說明理由的能力。非選第一題取材於民調的調整倍率，並介紹何謂人口佔比、調查比率、調整倍率等條件，第一小題讓學生計算60歲以上組的調整倍率，第二小題則要回推其中兩組調整前的贊成比率。

整體而言，林柏嘉指出，如果學生本身數學概念不錯，但閱讀理解能力較差，非選題對學生而言則「蠻長的」，學生要讀完文字、理解情境需花較多時間；對能力中間或中上的學生而言，今年幾何題雖然計算量不高，但可能較難連結到背後要探討的實際概念，對考生而言也會較辛苦。

平鎮國中教師劉建成則談到，素養仍是數學科試卷的方向之一，同時也有需在試題情境中活用數學知識與概念的試題，學生需具備連結情境和數學概念的能力。另外，第19題後是較有挑戰性的題目，數學內容則散布在各年級中，學生需清楚、深入的理解數學概念，並有將生活情境或數學情境加以轉化的能力，方能夠正確解答。