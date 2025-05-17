114會考數學／多位考生認為題目中間偏易 指出「畫圖找公式」可拿高分

全國國中教育會考第一天登場，今天上午天氣高溫炎熱，許多陪考家長至考生休息區或樹蔭休息，第二節數學科考完後，多位考生表示，今年會考數學題目「不難」中間偏易，選擇和非選題目，有幾題幾何題，還有二次涵數、圓的問題及素養題較刁鑽，找出圖型和公式可解，拿取高分不難。

復旦國中考生郭泓堯說，今年數學科考題中間偏簡單，以幾何、算數、比例題型為主，不會太難解題，其中選擇題圓的性質算是較有深度的考題，必須懂觀念，只要懂得觀念，解題就較簡單，整體而言數學科拿高分不難。

考生黃芷妍表示，今年數學科考題比較近幾年，算是中間偏簡單，例如20格停車場間隙算寬度多少，有的題目簡單，反而讓考生懷疑是否有陷阱，大約3 題幾何題，乍看有點難，找到解答觀念就簡單多了，二次涵數題畫出圖案就可解題，還有圓的問題，找出圓周角度可算出，可拿到高分。

考生黃士豪認為，今年數學題中間偏易，仍有好幾題考題刁鑽，不能靠直覺作答，若觀念清楚，畫出畫型就容易解答，有一題非選題給一大串資訊、藏著公式，只要能到公式可解，還有二次涵數考題，只要畫圖就可解答，讓他的印象較深，整體言仔細作答，數學應可拿到高分。