114會考／國中教育會考首日 高雄考區社會數學兩科共325人缺考
國中教育會考第一天上午社會、數學科考完，高雄考區社會科缺考人數157人，數學科缺考人數168人，總計兩科缺考325人，另也發生違規事件，包含坐錯座位、提早翻閱試券、攜帶手機等。
高雄考區今天有1萬8796位考生在21所學校621間試場應試，考科出現違規事件，第一節社會科有8件違規，包含提早翻閱試題本2件、隨身放置手機2件、坐錯座位3件、答案卡書寫姓名1件，缺考人數157人。此外，第二節數學科也有2件違規，包括：攜帶量角器1件、配戴智慧型手環1件，缺考人數168人。
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