114會考數學／也考驗閱讀能力！表格、比例題目多 考生：題目沒看懂就會算錯

今天是會考第一天，第二科考數學。有考生覺得，此次考題偏難，認為表格、比例的題目較多，覺得每題的字數都很多，也測試考生的閱讀能力。

數學考完時間接近中午，考生陸續走出考場，準備吃飯繼續備戰下午的國文科及作文。新北陳姓考生表示，非選部分題目為組型，題目敘述的文字題幹長，也考驗閱讀能力。

李姓考生表示，這次考題很喜歡用表格，像手寫第一題字很多，類似民調內容，要學生分析受訪人數中，贊成或是反對的人有多少，算出各自的比例。另外，也覺得這次考比例的題型偏多，要設定未知數換算，加上題目敘述比較長，如果沒搞清楚就會算錯。

鄭姓考生表示，有一題是考圖形，兩個三角形有交叉重疊，要算從Ａ三角形的重心算起，兩個三角形交叉的比例各是多少，這題的陷阱是沒有寫出三角形分別是幾公分或是大小，從考卷上看感覺很像，沒有搞清楚就會被混淆答錯。