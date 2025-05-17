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114會考數學／非選結合公民、圖表題複雜 考生稱「計算不難」：難的是讀懂題目

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國中教育會考今天第一天登場。記者郭韋綺／攝影
國中教育會考今天第一天登場。記者郭韋綺／攝影

國中會考第一天數學考完，考生喊「計算超多」，但計算不難，難的是理解題目，細心讀懂才能拿高分，今年大魔王題落在23題的圓周角，有考生畫出一條輔助線，成功求出答案。

七賢國中考生洪浩予說，數學全部25題，由淺到難，從20題過後浮現難易鑑別度，尤其第23題算是有難度，幾何圓周角計算含量低，解題需要技巧，最後他想出畫一條輔助線，成功從兩個三角形中，找出等腰三角形，找到新三角形，才順利求出角度。

洪浩予說，另還出了一題素養題，題目給出自行車齒輪比，包含前齒輪和後齒輪比，齒輪比愈大阻力愈大，求出哪個阻力大，其實計算偏簡單，但必須先讀懂題目，就能算出來。

七賢國中王宥翔說，今年統計圖表算是比較特殊，一題選擇、一題非選，其中考到政府政策，並做出民調，分別表態贊成和不贊成，圖表相當複雜，必須計算調查數據呈現的贊成比例有多少，因為專有名詞很多，例如人數占比、調整比率等，讀懂題目花了不少時間。

五福國中林祐霆也說，第22至24題，讀題過程比較複雜，需要有耐心解題，不需用到高深的數學技巧，只要用課內學到的計算能力即可。像是有一題早餐題，給了產品、套餐組合，要計算出套餐銷售額，題目很複雜，但弄懂題目，很快就算出答案。

印象比較深刻題目是非選擇題，結合選舉公民議題，把數學應用在實際解決社會實際問題的出題方式，字數很多，但計算不難，仔細閱讀即可，列出正確基本算式的二元一次方程式，就可成功解題。

五福國中朱冠達補充說，題目內容主要是調查不同年齡層的民眾，對於候選人選舉的政見滿意度調查，每個年齡層，取樣的比例都不一樣，和實際可以投票的年齡層的抽樣比例也不一樣，題目就要學生去算出調整比例的多少，再去求出第二題非選擇題問題的答案。

照次數學考科涵蓋圓周角、幾何、圖表閱讀、二元一次方程式、代數，考生普遍認為，數學難易適中，計算不難，題目大抵都是課內題，沒有超出國中數學範圍，但內容繁雜，需要細心讀懂，才能拿高分。

七賢國中考生洪浩予受訪提到數學考科難度適中。記者郭韋綺／攝影
七賢國中考生洪浩予受訪提到數學考科難度適中。記者郭韋綺／攝影
國中會考數學考完，考生在高雄女中活動中心休息。記者郭韋綺／攝影
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114會考

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