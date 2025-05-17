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114會考／北市考生多認社會難度在預期內 數學題目又長又複雜

中央社／ 台北17日電

114年國中教育會考今天登場，上半天考社會及數學，台北市考生普遍認為社會難度在預期之內，相比之下數學出現許多又長又複雜的考題，較沒把握。

113年國中教育會考今、明2天登場，今天依序考社會、數學、國文、寫作測驗，明天考自然、英語閱讀、英語聽力。

台北市江姓考生表示，今年的社會考題多元、靈活但易理解，考的範圍他都有準備到，所以覺得比模擬考或歷屆試題更簡單，有信心可以拿到理想分數。

江同學及顏同學都認為，相比之下數學就顯得困難很多，因為題幹比較長，光是看完、看懂就要花一點時間。但江同學笑說，自己本來就不太擅長數學，所以覺得棘手應該是在預期之內。

梁同學同樣認為社會考題沒有數學難度高，尤其是數學科最後一部分的計算題，導致她最後沒有足夠時間回頭檢查、驗算，「題目真的很長」。

張同學則表示，數學科的難度跟原先備考時做的題目差不多，所以分數應該會在預料之內，反而社會科出現許多很長、很複雜的題目，導致她差點寫不完，因此認為社會科難度較高。

114會考

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