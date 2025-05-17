114會考社會／考生：中間偏難 考驗閱讀素養還有地史混合題

全國國中教育會考今天登場，第一天第一節考社會科，有考生表示，地理題偏難，不但有考經緯線，也把哥倫布「地球是圓的」概念拉進來考，還有地理、歷史混合出考題，很多考題字數多，考驗學生的閱讀素養。

新北李姓考生表示，覺得這次整體難度中間，但很多題目的敘述落落長，考驗學生有沒有認真看題目，測試自身的閱讀素養。有印象的題型是，問考生甲國薪資高，隔壁乙國一天的薪資是甲國一小時薪水，請考生依序甲乙順序回答是哪兩國，選項有小陷阱，不是看到正確選項就選，沒按照順序就會失分。

陳姓考生說，這次認為地理科難度比較高，有一題是經濟題，但又夾雜貿易的年份及國家，這題要考生從表格判斷過去台灣的貿易順序，時序約是1946國共內戰時期，加上貿易量數字有變動，需要花時間判斷。

江姓考生表示，認為最難的是地理，有考到南極洲的冰山飄移，從經緯線看冰山往東還是往西飄移，也有考到空間概念；林姓考生說，認為整體難度中間偏難，印象有給2020年與2021年水庫百分比變化，詢問考生水量變化是因哪些原因影響。