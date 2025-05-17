114會考社會／勞動參與率、大武祠碑文入題 資深師解析考題趨勢
114年國中教育會考社會科相當生活化，新課綱著重勞動人權議題，今年考了勞動參與率、勞資糾紛；另有1題以北大武山大武祠與「高砂族」相關碑文為題材，讓考生判斷撰文背景。
國中教育會考第一天並未公布試題，教育部邀請多名資深教師解析試題，並分享最新的考試趨勢觀察。
新北市中平國中地理教師賈生玲表示，今年試題維持會考一貫的「難易適中」，題目著重跨科整合與資料解讀，考驗學生的統整、轉譯知識的能力。為了符合素養命題的情境，部分試題題幹稍長，但文字閱讀量和過去幾年相當，推估多數考生在時間內，仍可從容作答。
賈生玲提到，會考試題關注公共議題，例如第30題考到「碳匯」的觀念。題目出現專有名詞不用害怕，即便課程沒學過，也可透過題幹提供的定義，結合課本的知識背景作答。這一題就是讓考生判斷，如果要增加一國的碳匯，哪一種方法最適合。
高雄市明義國中歷史教師陳莉婷提到，第31題提供2張圖片，敘述前往北大武山登山的途中，見到大武祠和碑文，題目以白話文摘譯了部份，敘述「高砂族」在南洋作戰英勇，而立碑者是「高雄州知事」，考生可從這些線索，判斷出敘述的是日治時期，台灣的原住民族被政府徵召，前往東南亞地區作戰的歷史。
高雄市路竹高中公民教師師秀玲指出，108課綱（新課綱）著重勞動人權，去年就有出了1題，今年則考了2題，包括勞動參與率、勞資爭議。學生除了要了解課堂學到的觀念，也要多關心新聞時事，例如勞工加班、打卡的狀況等，未來成為勞工時，也更能保障自身的權益。
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