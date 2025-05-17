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114會考／社會科疑考生作弊、試圖取得隔壁學生答案 可能下場曝

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國中教育會考首科就傳學生作弊。示意圖。圖／AI生成
國中教育會考首科就傳學生作弊。示意圖。圖／AI生成

國中教育會考首科就傳學生作弊，全國試務會表示，社會科考試期間疑有學生試圖取得隔壁同學的答案，接下來會由考場將違規情形匯報至考區，最後再提全國違規事件確認。經查，學生若作弊屬實，該科考試恐不予計列等級。

今日為國中教育會考首日，第一個登場的考科為社會科。根據教育部提供的違規統計表，社會科考試期間「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確者，或相互作弊事實明確者」有一筆紀錄。對此，全國試務會副主委王延煌說明，該名學生試圖取得隔壁同學的答案，因此在記錄表上面請監試委員做完整的違規紀錄，接下來會按照歷年處理方式，由考場將違規情形匯報至考區，考區處理後再提全國違規事件做確認。

經查國中教育會考違規處理方式，該項違規屬於第二類違規，若學生作弊屬實，該生該科考試恐不予計列等級。

另外，有23筆紀錄則是「於考試期間，隨身放置非應試用品」，王延煌指出，這種違規樣態和過去曾發生的差不多，今日有發現的非應試用品有文宣品、「普拿疼」藥物的盒子等等，違規行為一樣由考區、全國試務會處理。

114會考

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