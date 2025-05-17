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114會考社會／冰山、幣匯及俄烏相關時勢入題 考生：考題刁鑽偏難

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
全國國中教育會考第一天登場，考生進出考場，各國中校長老師到考場加油打氣。記者曾增勳／攝影
全國國中教育會考第一天登場，考生進出考場，各國中校長老師到考場加油打氣。記者曾增勳／攝影

全國國中教育會考今天上午登場，第一天第一節考社會科，考生魚貫進入會場應考，桃園中壢考場不少家長陪考，多位考生說，今年會考的社會科題目中間偏難，比近年考題難，尤其冰山移動、墨西哥地理古文明等題組刁鑽，還有台灣日治及民國初年對外貿易、俄烏戰爭有關俄羅斯在歐領土等考題，必須仔細作答，才能拿到高分。

復旦國中考生黃士豪說，社會科考題偏難，題組考題刁鑽，其中一圖一島說明冰山移動方向與國家，台灣在不同年代的貿易國家，還有一題選擇題考社會企業的社會扶弱、幫助農業的選項，考生必須熟讀課本、仔細作答，才能拿到A高分。

考生陳柏愷認為，他考前作過最近3年考題，覺得今年社會科考題比前3屆考題難度較高，考題細節較多，記憶型考題也多，綜合歷史、地理的考得較多，包括台灣日治、民初國初年對外貿易較難，墨西哥古文明地理特色、冰山移動方向及國家等題較活，與俄烏時勢相關的俄羅斯在歐洲領土等考題，難度較高。

考生游宗翰說，他也覺得今年社會科考題偏難，有選擇題有1、2題有點難，社會企業的募資扶弱、改善勞工等選項不易，還有的題組及子題刁鑽不易作答，包括冰山移動的地理位置，題組較難必須用心作答。

考生黃芷妍也認為，今年社會科中間偏難，至少5題必須仔細思考，否則不易正確作答，包括涵蓋歷史、地理的墨西哥南部古文明、冰山移動考題，還有南北半球圖型顛 倒，圖型有趣，作答要想得清楚，有一題時勢題考日本、菲律賓幣率升貶選擇，課堂有教不難，整體考題仔細作答可拿高分。

全國國中教育會考第一天登場，考生進出考場，各國中校校長老師到考場加油打氣。記者曾增勳／攝影
全國國中教育會考第一天登場，考生進出考場，各國中校校長老師到考場加油打氣。記者曾增勳／攝影
全國國中教育會考第一天登場，考生應考，許多考生家長趁周六到考場陪考加油。記者曾增勳／攝影
全國國中教育會考第一天登場，考生應考，許多考生家長趁周六到考場陪考加油。記者曾增勳／攝影
全國國中教育會考第一天登場，考生應考，各國中校長老師到考場休息區向考生加油打氣。記者曾增勳／攝影
全國國中教育會考第一天登場，考生應考，各國中校長老師到考場休息區向考生加油打氣。記者曾增勳／攝影

114會考

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