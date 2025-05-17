114會考社會／冰山、幣匯及俄烏相關時勢入題 考生：考題刁鑽偏難

全國國中教育會考今天上午登場，第一天第一節考社會科，考生魚貫進入會場應考，桃園中壢考場不少家長陪考，多位考生說，今年會考的社會科題目中間偏難，比近年考題難，尤其冰山移動、墨西哥地理古文明等題組刁鑽，還有台灣日治及民國初年對外貿易、俄烏戰爭有關俄羅斯在歐領土等考題，必須仔細作答，才能拿到高分。

復旦國中考生黃士豪說，社會科考題偏難，題組考題刁鑽，其中一圖一島說明冰山移動方向與國家，台灣在不同年代的貿易國家，還有一題選擇題考社會企業的社會扶弱、幫助農業的選項，考生必須熟讀課本、仔細作答，才能拿到A高分。

考生陳柏愷認為，他考前作過最近3年考題，覺得今年社會科考題比前3屆考題難度較高，考題細節較多，記憶型考題也多，綜合歷史、地理的考得較多，包括台灣日治、民初國初年對外貿易較難，墨西哥古文明地理特色、冰山移動方向及國家等題較活，與俄烏時勢相關的俄羅斯在歐洲領土等考題，難度較高。

考生游宗翰說，他也覺得今年社會科考題偏難，有選擇題有1、2題有點難，社會企業的募資扶弱、改善勞工等選項不易，還有的題組及子題刁鑽不易作答，包括冰山移動的地理位置，題組較難必須用心作答。