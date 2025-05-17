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114會考社會／題型靈活但偏冷門…涉及南極主權、朝代貿易 考生：中間偏難

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國中會考今登場，第一節考科社會考完。記者郭韋綺／攝影
國中會考今登場，第一節考科社會考完。記者郭韋綺／攝影

國中會考今登場，第一節考科社會科，共有54道題目，第1題到42題為單選題，43題至54題為題組題型，考生反映題組題目靈活、但偏冷門，除了涉及南極島嶼主權爭議、也融入朝代外交貿易問題，整體考題中間偏難。

高雄市苓雅國中考生黃彥之說，這次題組題目出題令人出乎意外，其中考到南極島嶼正與其他國家爭主權，給出一個經緯度，選出哪個國家正跟島嶼有主權爭議，目前世界上有6、7個國家都牽涉與南極島嶼主權紛爭，她判斷這個經緯度應該在美洲，所以她選了阿根廷，但若不懂經緯度考生，這題可能無法作答。

黃彥之說，題組還考到冰山崩解脫離，除了研判飄移方向，若最後撞向島嶼，可能產生那些爭議問題，冰山撞島嶼爭議非常棘手，答案不好選。

另外，關於唐朝題組原本預期可能考宗教相關題目，沒想到是關於唐代外交機構等議題，跟她複習、關注重點有落差，讓她感到意外，不過遇到這種偏冷門題型，就要考驗答題技巧。

道明中學韓凱疇表示，社會科整體寫起來很順，沒花太多時間就寫完了，其中有問到台灣跟中國進出口的貿易問題，滿偏時事題的，還有考到中美洲古文明，給出4張圖片，選出中美洲文物特徵。

他說，這題偏陷阱題，因為4張圖片看起來都很類似，必須注意紋路細節才能選出真正的答案，整張考券作答都很流暢，有信心拿A。

國中會考今登場，第一節考科社會考完。記者郭韋綺／攝影
國中會考今登場，第一節考科社會考完。記者郭韋綺／攝影

114會考

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