114會考社會／部分試題題幹長仍可在時間內完成 師評「難易適中」：重點在靈活運用概念

國中教育會考今明兩天登場，今天上午第一堂考社會科。由3名社會科教師組成的解題團隊認為，今年的試題難易適中，部分試題題幹較長，但時間內仍可完成作答。教師指出，今年考題除了注重圖表轉譯及資料解讀能力，也加入公共議題的關注、時事新聞等等。歷史科的部分試題平均分布，並未偏廢哪一年的學習內容。

中平國中社會教師賈生玲等人所組成的社會科解題教師團隊認為，國中教育會考的測驗重點是重要、核心的知識概念與能力，學生無論使用哪一個版本的教科書，只要能掌握學科核心概念，具備社會科基礎閱讀理解能力並能轉譯、分析圖表資料以及靈活運用所學的概念，皆可作答。

社會科解題教師團隊表示，今年社會科試題符合「難易適中」的原則。為了符合素養命題情境的鋪陳，部分試題題幹稍長，文字閱讀量與過去相當，在時間內仍可從容完成作答。

今年的考題重視資料解讀及圖表轉譯能力，路竹高中社會教師師秀玲舉例，第26題需要依據圖表，用「尚無子女」、「家中有未滿6歲子女」、「家中子女均在6歲以上」的百分比與時間關聯性，推知已婚女性勞動參與率。另外，由於108課綱社會科納入勞動權益等內容，師秀玲指出，今年還有另外一題與勞動相關，考了勞資糾紛的概念。

明義國中社會教師陳莉婷分析社會考科的歷史試題，她認為其取材平均分布3年的學習內容，沒有偏廢哪一年，並遵守歷史課綱「略古詳今」的原則。她也提到這份題目取材有新意，過去國中世界歷史常被認為是「歐洲中心」建構，而今年題組題有2題，一題考了墨西哥博物館，另一題則是伊朗高原、印度等南亞。

賈生玲指出，今年考題還加入公共議題的關注和全球環境的關懷，希望能引導學生更關心所處社會和全球議題。例如第30題以「碳匯」為素材，學生須根據提幹中對碳匯的解釋及相關知識概念判斷，若要增加一國的碳匯，何種方法最為適切。雖然過去沒有學習到「碳匯」的概念，但題幹都有解釋，學生只要透過閱讀理解知道定義之後，再運用學科的知識概念便能回答。