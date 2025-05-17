114會考／國中教育會考登場 共17.5萬人應試

國中教育會考今天、明天登場，共17萬5247人報名，是台灣規模最大考試，攸關國中升高中職權益。教育部提醒考生提早出門，留意應試文具和試場規則。首日考試上午8時30分起依序考社會、數學、國文與寫作測驗，明天考自然、英語（閱讀）及英語（聽力）。全國試務會提醒為避免手機可能因災防告警訊息服務發出聲響，造成違反試場規則，考生切勿隨身攜帶手機進入試場，建議將手機交給陪考家長保管。

教育部近日在社群網站臉書粉絲專頁貼出「考生特別版文昌帝君靈籤」祝福考生，也提醒出發前再確認一次准考證、應試文具是否帶齊；考試時手機要確實關機，放在指定臨時置物區，更重要的是吃飽、睡飽，保持平常心，發揮自己節奏。