114會考／嘉義區國中會考酷熱應試 少子化…考生較去年少近5百人
全國國中教育會考上午登場，嘉義考區報名5169人（男生2758人，女生2411人），少子化人數較去年5630人減少461人，考試升學壓力減輕，上午市長黃敏惠到嘉義女中考場，為考生加油打氣，貼心送專屬A++會考加油小物「智慧筆袋」、「充電眼罩」，讓師生家長感到窩心。
嘉義區考場設在嘉義女中、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工、東石高中等5所學校，共計182間試場，申請非冷氣教室應試者共有3人，依簡章規範，全部集中嘉女考場應試；提出身心障礙、重大傷病應考服務申請考生，共有30人，考區試務會受理突發傷病應考需求申請。
今天考試科目：社會、數學、國文及寫作測驗；明天考自然、英語 (閱讀)及英語 (聽力)。第一節考試時間上午8時20分，考前，黃敏惠由教育處長郭添財等人陪同，到嘉義女中考場，為考生加油打氣，與考生相互碰拳頭。
今年市府別出心裁，特別為考生，準備專屬的A++會考加油小物「智慧筆袋」及「充電眼罩」，預祝考生們「考的都會，會的都考」，考後也能充分休息，為下一階段的學習做好準備。
黃敏惠說，會考是全國性大型考試，也是國三生進入下個教育階段前，為自己學習總結大型評量，考生歷經3年學習，終於要今明2天展現累積學習力，希望考生們穩定心神、以平常心應試，堅持到最後，注意飲食，睡眠要充足，提前備妥應試用品，預祝大家會考順利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言