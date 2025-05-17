國中教育會考今登場 注意事項一次看 「國家級警報響」也算違規

114國中教育會考今天登場，全國18個考區及大陸考場總報名人數計17.5萬人，首日依序考社會、數學、國文、寫作測驗，上午由社會科率先登場。教育部以文昌帝君的「上上籤」祝福考生，也呼籲學生，前往考場前務必確認准考證、文具等備齊，保持平常心應試。

國中教育會考第一天，上午8時30分由社會科率先登場，緊接為數學科；下午則為國文科、寫作測驗。社會科、國文科應試時間均為70分鐘、數學科80分鐘，寫作測驗則為50分鐘。

全國試務會提醒考生，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，數字不可有根號。請考生特別注意，以免違規。

全國試務會也指出，歷年來也有不少常見的違規樣態，如故意損壞試題本，或於答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊，無論是五科或寫作測驗，均會不予計列等級或級分。

又若於考試說明時段內提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試人員制止，則會記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

另外，於考試期間，隨身放置非應試用品，包含妨害考試公平的用品，或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響用品，無論是否使用或發出聲響，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

去年地震頻仍，全國試務會當時即提醒考生，勿攜帶手機入場或放置於臨時置物區並完全關機，若考試發生地震，手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。

為避免手機可能因災防告警訊息服務發出聲響，造成違反試場規則，考生切勿隨身攜帶手機進入試場，建議將手機交給陪考家長保管。

全國試務會再次提醒所有考生，注意考場位置及交通狀況，儘早出門，並避開周遭活動路線，以免交通壅塞而延誤抵達考場時間。更多114年國中教育會考相關資訊，可至國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）查詢。