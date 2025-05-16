國中會考准考證變免費通關門票 高市府考後犒賞考生超多花樣

國中教育會考5月17、18日舉行，高雄考區報名考生人數共計1萬8796人，包含集體報名1萬8623人及個別報名173人，並設置21所考場、611間試場。高市府今年加碼考後准考證優惠，包含免費棒球賽、欣賞藝文活動，以及壽山動物園免費入園。

高雄區考場分別在高雄高中、高雄女中、左營高中、前鎮高中、中山高中、小港高中、新莊高中、三民高中、高雄高商、高雄高工、三民家商、中正高工、楠梓高中、海青工商、鳳山高中、岡山高中、旗美高中、鳳新高中、岡山農工、旗山農工、鳳山商工，今天下午開放查看環境，但不得進入試場。

第一天應考科目社會、數學、國文、寫作測驗，第二天考試科目自然、英語閱讀、英語聽力。考生應攜帶准考證入場，非應試用品包含如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙、穿戴式裝置及具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響物品一律不准攜入試場。

高市府加碼准考證優惠，憑准考證5月19日至6月30日期間，壽山動物園自可免費入園，5月18日至6月30日，考生持准考證，就能不限次數免費暢遊駁二藝術特區當代館、舊事倉庫主題展覽與鳳儀書院、打狗英國領事館文化園區等熱門場館。

此外5月21日、5月27日、5月28日、5月30日及5月31日，高雄澄清湖主場有5場台鋼雄鷹職棒賽事，憑准考證可免費看球賽，每場限量300張，共計1500張免費職棒內野不指定位置票券，高雄考生憑會考准考證至售票亭換票入場，即可進場看球，每人每證限兌換一次，數量有限、換完為止。